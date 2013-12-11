Логотип срочно

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Завершен5 заявок159 просмотров

Нарисовать логотип для сайта vkredit.me

На нем должно быть написано по русски "ВКредит.МНЕ" и "VKredit.me"

Далее на Ваш вкус и цвет.

Нужен сегодня, от Вас цену и срок.

Оплата киви кошельком или вебмани.

11 лет назад
AgamiLait
Руслан 
32 года
16 лет в сервисе
Был
4 месяца назад

Выбранный исполнитель

Konstantin_Z
Константин 
34 года
13 лет в сервисе
Был
6 лет назад
81 отзыв
11 лет назад
$20
1 день
Получил то, что хотел... Как и требовалось, вся работа заняла не более часа. Просто и понятно было работать с человеком - рекомендую.
Очень вежливый и приятный в общении человек. Мгновенная оплата (что всегда радует). Исключительно адекватное представление о том, чего он хочет. Рад был сотрудничать. Спасибо за проект.

Заявки фрилансеров

Konstantin_Z
Константин 
34 года
13 лет в сервисе
Был
6 лет назад
81 отзыв
11 лет назад

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