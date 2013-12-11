Логотип срочно

Нарисовать логотип для сайта vkredit.me

На нем должно быть написано по русски "ВКредит.МНЕ" и "VKredit.me"

Далее на Ваш вкус и цвет.

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