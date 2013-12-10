Дизайн логотипа

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Закрыт42 заявки309 просмотров

логотип без иллюстраций.

будет название организации (последние буквы - "к" и "с" слиты в одну)

вокруг названия обводка овальной формы.

название организации Адомекс Холдинг (холдинг пишется снизу)

11 лет назад
saymon-kkd
Панферов 
41 год
12 лет в сервисе
Был
10 лет назад
38 отзывов(-5)

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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