Логотип кабельной компании

Требуется логотип для кабельной компании. Логотип должен быть достаточно простым, чтобы его можно было легко повторить в физически осязаемом варианте - на униформе, на фирменной продукции, ручках, папках, в виде шильд на кабельных барабанах и бухтах. При этом категорически не приветствуется отражаение в логотипе кабельной направленности предприятия - только стилизованные буквы.