Лого: аэросъемка, видеосъемка

# 1 — $ 50

Всем привет!)

Требуется создать лого для компании, которая занимается предоставлением услуг по аэросъемке (видеосъемка с беспилотных летательных аппаратов — (мульти)коптеров).

Название компании: Time to Fly

по-русски это «время летать»

Девиз: создание ВПЕЧАТЛЯЮЩЕГО видео

сайт: t2fly.com (в разработке)

В основном работаем в сфере b2b, поэтому стиль сдержанный, но отражающий основную тематику: полеты, съемка.

В лого должно быть отражено название компании (Time to Fly) и эмблема (возможные варианты: название компании в эмблеме или просто название). Лого хотелось бы не перегруженное деталями.

В остальном никаких ограничений нет.

Спасибо за участие!

Всего доброго)