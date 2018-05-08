Лого: аэросъемка, видеосъемка

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Завершен23 заявки1943 просмотра
#1$50

Всем привет!)

Требуется создать лого для компании, которая занимается предоставлением услуг по аэросъемке (видеосъемка с беспилотных летательных аппаратов — (мульти)коптеров).

Название компании: Time to Fly

по-русски это «время летать»

Девиз: создание ВПЕЧАТЛЯЮЩЕГО видео

сайт: t2fly.com (в разработке)

В основном работаем в сфере b2b, поэтому стиль сдержанный, но отражающий основную тематику: полеты, съемка.

В лого должно быть отражено название компании (Time to Fly) и эмблема (возможные варианты: название компании в эмблеме или просто название). Лого хотелось бы не перегруженное деталями.

В остальном никаких ограничений нет.

Спасибо за участие!

Всего доброго)

11 лет назад
VRasskazova
Виктория 
41 год
11 лет в сервисе
Была
6 лет назад

Победитель конкурса

Annell
43 года
12 лет в сервисе
Была
4 года назад
11 лет назад
#1
Отличная работа!
Я очень довольна сотрудничеством! Очень ответственный и надёжный заказчик. Чётко поставленные и обозначенные задачи. Своевременная и в полном объёме оплата за проделанную работу! Всем рекомендую!

Заявки фрилансеров

Annell
43 года
12 лет в сервисе
Была
4 года назад
11 лет назад
#1

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