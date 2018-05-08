Нужен логотип для Инвестиционной компании. Логотип будет использоваться в деловой документации и на Веб-сайте Название: Investment Agency (Инвестиционное агентство). Сайт: http://investmentagency.ru Требования: 1. Уникальность, оригинальность. Понятность и ...
Лого: аэросъемка, видеосъемка
Всем привет!)
Требуется создать лого для компании, которая занимается предоставлением услуг по аэросъемке (видеосъемка с беспилотных летательных аппаратов — (мульти)коптеров).
Название компании: Time to Fly
по-русски это «время летать»
Девиз: создание ВПЕЧАТЛЯЮЩЕГО видео
сайт: t2fly.com (в разработке)
В основном работаем в сфере b2b, поэтому стиль сдержанный, но отражающий основную тематику: полеты, съемка.
В лого должно быть отражено название компании (Time to Fly) и эмблема (возможные варианты: название компании в эмблеме или просто название). Лого хотелось бы не перегруженное деталями.
В остальном никаких ограничений нет.
Спасибо за участие!
Всего доброго)
Победитель конкурса
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