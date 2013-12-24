Дизайн корпоративного стиля

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Завершен25 заявок257 просмотров

Необходимо разработать корпоративный стиль консалтинговой компании. Логотип, бланк, иконки продуктов. Быстро и недорого. давайте предложения.

11 лет назад
pashamarkov
Павел 
42 года
12 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

DS_KORABL
Галина 
36 лет
13 лет в сервисе
Была
6 лет назад
11 лет назад
$150
3 дня
Галина, с вами приятно работать. Спасибо!
Легкое общение, приятная работа) спасибо, жду новых проектов)

Заявки фрилансеров

DS_KORABL
Галина 
36 лет
13 лет в сервисе
Была
6 лет назад
11 лет назад

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