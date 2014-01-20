нужен логотип для сайта хоббийного авто тюнинга - идея - морда кошки из шестерёнок -а-ля кошка терминатор схематично если. только такой логотип, чтобы его можно было бы и вырезать лазером на металле - то есть ...
Перевести логотип с рисунка в цифровой вид
Необходимо перевести логотип с фотографии рисунка в цифровой вид.
Логотип нарисован в центре фото и внизу подпись. Цвет фона сделать прозрачным, а цвет самого логотипа должен быть черным. Логотип предназначается для печатной продукции.
Предоставить 4 варианта:
2 варианта с подписью внизу
2 варианта без подписи
Размер в пикселях сделать не менее 1280 по наибольшей стороне
Итог предоставить в формате png и файл проекта (желательно .psd)
Сроки:
Нужно сегодня, крайнее - завтра утром.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $50Логотипы и Знаки20 заявокЗакрыт11 лет назад
Нарисовать логотип для сайта vkredit.me На нем должно быть написано по русски "ВКредит.МНЕ" и "VKredit.me" Далее на Ваш вкус и цвет. Нужен сегодня, от Вас цену и срок. ...Завершен11 лет назад
логотип без иллюстраций. будет название организации (последние буквы - "к" и "с" слиты в одну) вокруг названия обводка овальной формы. название организации Адомекс Холдинг (холдинг пишется ...Логотипы и Знаки42 заявкиЗакрыт11 лет назад
- $100
Разработать (можно для начала концепцию) логотип для существующего магазина сантехники (планируется расширение ассортимента до отопления). 1san.ru Отличительные особенности и позиционирование: профессиональный подход к выбору сантехники и отопления. Узкоспециализированный ...Логотипы и Знаки23 заявкиЗакрыт11 лет назад
- $50
Нужен логотип для интернет-магазина спортивного питания.Закрыт11 лет назад
- $10
Перерисовать логотип в вектор. Нарисовать нужно за пару дней. Максимально 10$Завершен11 лет назад
- $50
Нужен логотип для сайта что занимается открытием виз Домен сайта — http://viza-materik.com.ua/ Пожелание к логотипу: — в логотипе должно присутствовать название компании «Материк» и фраза «визовый центр»; ...Завершен11 лет назад
Состав задач: нестандартным дизайнерским шрифтом сделать логотип для сайта 1 в 2 . рф Тема: переделка 1 комнатных квартир в 2 комнатные Оплата по фактуЛоготипы и Знаки37 заявокЗакрыт11 лет назад