Разработака логотипа

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Закрыт33 заявки336 просмотров

Нужен логотип для Инвестиционной компании.

Логотип будет использоваться в деловой документации и на Веб-сайте

Название: Investment Agency (Инвестиционное агентство). Сайт: http://investmentagency.ru

Требования:

1. Уникальность, оригинальность. Понятность и лаконичность

2. Технологичность (сохранение читабельности при уменьшении/увеличении, возможность исполнения в различных технологиях)

3. Соответствие целевой аудитории, ассоциациям

4. Стиль логотипа консервативный или хайтек,

5. Логотип должен совмещать текст и знак.

6. Цвета: серый, светло-зеленый (точные оттенки можно просмотреть на сайте компании)

7. Хорошая масштабируемость, инверсия

11 лет назад
office_rospromst
Ольга 
43 года
11 лет в сервисе
Была
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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