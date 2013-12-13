Логотип для сайта

Доброго времени суток уважаемые фрилансеры.

Задача:

- Разработать качественный логотип

Тематика сайта:

- Глобальные объявления по России

Доп. информация:

- К посту прикреплен логотип нашего старого проекта. Нужно сделать в таком же стиле, только iLetMe.

- Шрифт, и оглавление букв на ваше усмотрение. Нужно поэксперементировать. Пример: i - маленькая, L - большая. Или I - большая, l - маленькая. Думаю вы поняли.

- Картинку возле текста нужно придумать самостоятельно. Ваша фантазия.

Спасибо за внимание. Ждем ваши заявки.