Логотип для сайта

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Закрыт20 заявок259 просмотров

Доброго времени суток уважаемые фрилансеры.

Задача:

- Разработать качественный логотип

Тематика сайта:

- Глобальные объявления по России

Доп. информация:

- К посту прикреплен логотип нашего старого проекта. Нужно сделать в таком же стиле, только iLetMe.

- Шрифт, и оглавление букв на ваше усмотрение. Нужно поэксперементировать. Пример: i - маленькая, L - большая. Или I - большая, l - маленькая. Думаю вы поняли.

- Картинку возле текста нужно придумать самостоятельно. Ваша фантазия.

Спасибо за внимание. Ждем ваши заявки.

11 лет назад
zakaba
35 лет
12 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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