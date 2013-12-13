Нужен логотип для Инвестиционной компании. Логотип будет использоваться в деловой документации и на Веб-сайте Название: Investment Agency (Инвестиционное агентство). Сайт: http://investmentagency.ru Требования: 1. Уникальность, оригинальность. Понятность и ...
Специалист по разработке стиля, логотипа
Требуется специалист по разработке стиля, логотипа и основных цветов фирмы. Компания молодая и занимается поставкой запчастей на тяжелую технику. Но мы не хотим заниматься в узком направлении, поэтому рассмотрим вариант по стилю самой фирмы и разработке стиля под каждый проект.
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