Создать логотип

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Завершен7 заявок180 просмотров

Нужно создать логотип для презентаций и визиток, пример дизайна вышлю.

Присылайте пожалуйста свою почту, не работает чат.

11 лет назад
Vikukusik
Виктория 
37 лет
12 лет в сервисе
Была
5 месяцев назад

Выбранный исполнитель

alexeybychkov
40 лет
11 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
11 лет назад
$15
1 день
Профессионал своего дела! Выполнил все на высшем уровне, очень довольна сотрудничеством. Буду обращаться в дальнейшем. Рекомендую!!!
Очень приятный заказчик. Понравилось работать. Рекомендую всем.

Заявки фрилансеров

alexeybychkov
40 лет
11 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
11 лет назад

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