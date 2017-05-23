Дизайн логотипа для крупной компании

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Завершен25 заявок2276 просмотров
#1$100

Для компании под названием "Stayer" (Стайер).

хочу рассмотреть несколько вариантов: как монохромный рисунок, так и двухцветный.

ограниченный линией (например полукруг) или финиширующий спортсмен.

предполагается на будущее группа компаний "стайер" под одним логотипом. или отразить динамику без финиша.

смысл логотипа в демонстрации способностей стайера - выносливость и большие расстояния. животных рисовать не надо. на лого должен быть человек. либо 2 человека (мужчина и женщина).

11 лет назад
1stbreak
Алексей 
39 лет
15 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад

Победитель конкурса

kateMS_82
43 года
13 лет в сервисе
Была
4 года назад
11 лет назад
#1
Отличная работа! Всем рекомендую.
Работали

Заявки фрилансеров

kateMS_82
43 года
13 лет в сервисе
Была
4 года назад
11 лет назад
#1

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