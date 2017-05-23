Дизайн логотипа для крупной компании

# 1 — $ 100

Для компании под названием "Stayer" (Стайер).

хочу рассмотреть несколько вариантов: как монохромный рисунок, так и двухцветный.

ограниченный линией (например полукруг) или финиширующий спортсмен.

предполагается на будущее группа компаний "стайер" под одним логотипом. или отразить динамику без финиша.

смысл логотипа в демонстрации способностей стайера - выносливость и большие расстояния. животных рисовать не надо. на лого должен быть человек. либо 2 человека (мужчина и женщина).