Требуется создать простой логотип - компания называется cowsorce требуется что бы буква О -первая была выполнена в виде головы коровы выполненной с исп двух цветов -красного и серого . прилагаю рисунок похожей коровы
Логотип и небольшой коллаж для атомобильного сайта
Требуется сделать логотип и небольшой коллаж с узнаваемыми местами города.
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