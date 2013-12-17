Привет. Нужен логотип. Проект называется Appnestic: app - приложение, nest - гнездо, т.е. гнезда для приложений. Я вижу логотип так: это облако, в нижней части когорого размещены 3 кубика, символизирующих приложения. ...
Нужен несложный логотип
Нужен логотип для названия "Empire of Games". Единственное требование: простота. Возможно даже просто обыграть заглавные буквы.
Логотип нужен начального уровня, недорогой.
Выбранный исполнитель
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