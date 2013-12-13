Сделать новогодний вариант логотипа с меню для сайта. Изображение с которым надо работать прилагается.
Разработать логотип для хостинга
Привет.
Нужен логотип. Проект называется Appnestic: app - приложение, nest - гнездо, т.е. гнезда для приложений.
Я вижу логотип так: это облако, в нижней части когорого размещены 3 кубика, символизирующих приложения.
Вот похожие лого:
http://miguelcollisdesign.com/images/cloud-large.jpg
http://99designs.com/logo-design/store/30484/preview/13274519~f64178a936bea1854159421cea87003f91bd3429-stocklarge
https://www.google.com.ua/search?q=cloud+logo&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=igGsUqEniMmzBs_1gYAG&ved=0CC0QsAQ&biw=1631&bih=891
Необходимо:
1. Разработать лого
2. Адаптировать его под шаблон дизайна http://themes.serifly.com/rackhost/blue/ (в этом случае еще нужно добавить надпись Appnestic, как в дизайне)
3. Адаптировать его под шаблон дизайна http://adminflare-130.herokuapp.com/components.html (в этом случае к лого нужно добавить надпись Appnestic Control Panel, как в дизайне)
Сроки - 1-2 дня.
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