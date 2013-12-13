Разработать логотип для хостинга

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Закрыт30 заявок244 просмотра

Привет.

Нужен логотип. Проект называется Appnestic: app - приложение, nest - гнездо, т.е. гнезда для приложений.

Я вижу логотип так: это облако, в нижней части когорого размещены 3 кубика, символизирующих приложения.

Вот похожие лого:

http://digitalocean.com

http://miguelcollisdesign.com/images/cloud-large.jpg

http://99designs.com/logo-design/store/30484/preview/13274519~f64178a936bea1854159421cea87003f91bd3429-stocklarge

https://www.google.com.ua/search?q=cloud+logo&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=igGsUqEniMmzBs_1gYAG&ved=0CC0QsAQ&biw=1631&bih=891

Необходимо:

1. Разработать лого

2. Адаптировать его под шаблон дизайна http://themes.serifly.com/rackhost/blue/ (в этом случае еще нужно добавить надпись Appnestic, как в дизайне)

3. Адаптировать его под шаблон дизайна http://adminflare-130.herokuapp.com/components.html (в этом случае к лого нужно добавить надпись Appnestic Control Panel, как в дизайне)

Сроки - 1-2 дня.

11 лет назад
alexdanilov
Александр 
39 лет
17 лет в сервисе
Был
7 лет назад

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Нет заявок фрилансеров

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