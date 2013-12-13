Шапка для сайта.

$50
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Закрыт24 заявки208 просмотров

Нужно разработать логотип и картинку для шапки сайта NADO.biz.

Информация

Сайт посвящен объявлениям и фирмам Кривого Рога.

Картинка должна иметь не большой размер до 100 килобайт

11 лет назад
komputernet
45 лет
15 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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