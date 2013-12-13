Шапка для сайта.

Требуется специалист по разработке стиля, логотипа и основных цветов фирмы. Компания молодая и занимается поставкой запчастей на тяжелую технику. Но мы не хотим заниматься в узком направлении, поэтому рассмотрим вариант по стилю самой фирмы и ...