Логотип для продавца автотехники

$70
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Завершен10 заявок1329 просмотров
#1$70

Разработать логотип для компании, занимающейся реализацией грузовой и пассажирской автотехники, запасных частей к ней, сервисным обслуживанием (ремонтом).

Название компании - "Мир автотехники". На усмотрение дизайнера можно сделать все буквы прописными.

Логотип должен содержать слова «МИР», «АВТОТЕХНИКИ», «ГРУППА КОМПАНИЙ», «АВТОТЕХНИКА-ЗАПЧАСТИ-СЕРВИС», в слове «АВТОТЕХНИКА» букву «О» можно визуализировать в виде автомобильного колеса. Хотелось бы видеть глобус (как на логотипе МАЗсервис на Енисейской, например).

Логотип должен быть общим для любого грузового автомобиля, т.к. компания занимается поставками разных брендов грузового и пассажирского транспорта.

Логотип должен содержать синий, красный, черный, белый цвета (обязательно). Другие цвета, если этого требует художественный замысел дизайнера.

Логотип должен смотреться хорошо и на печати (штампе), наноситься и в один цвет (тиснение, шелкография, одноцветные визитки). На нем должно быть минимум мелких деталей. Он легко должен запоминаться, должен быть не перегружен.

По ссылке https://www.dropbox.com/sh/5bcnbx3nxu1em8v/ogsW-SURGV - примеры логотипов, которые нравятся

11 лет назад
Lenaaa
Елена 
51 год
18 лет в сервисе
Была
8 лет назад
125 отзывов

Победитель конкурса

Olchytay
Ольга 
55 лет
15 лет в сервисе
Была
2 месяца назад
11 лет назад
#1
Не только нужный на 100% результат, но и удовольствие от работы профессионала. Спасибо.
Благодарю за интересный конкурс и лестный отзыв) Мои рекомендации!

Заявки фрилансеров

Olchytay
Ольга 
55 лет
15 лет в сервисе
Была
2 месяца назад
11 лет назад
#1

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