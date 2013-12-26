Требуется сделать логотип и небольшой коллаж с узнаваемыми местами города.
Логотип для продавца автотехники
Разработать логотип для компании, занимающейся реализацией грузовой и пассажирской автотехники, запасных частей к ней, сервисным обслуживанием (ремонтом).
Название компании - "Мир автотехники". На усмотрение дизайнера можно сделать все буквы прописными.
Логотип должен содержать слова «МИР», «АВТОТЕХНИКИ», «ГРУППА КОМПАНИЙ», «АВТОТЕХНИКА-ЗАПЧАСТИ-СЕРВИС», в слове «АВТОТЕХНИКА» букву «О» можно визуализировать в виде автомобильного колеса. Хотелось бы видеть глобус (как на логотипе МАЗсервис на Енисейской, например).
Логотип должен быть общим для любого грузового автомобиля, т.к. компания занимается поставками разных брендов грузового и пассажирского транспорта.
Логотип должен содержать синий, красный, черный, белый цвета (обязательно). Другие цвета, если этого требует художественный замысел дизайнера.
Логотип должен смотреться хорошо и на печати (штампе), наноситься и в один цвет (тиснение, шелкография, одноцветные визитки). На нем должно быть минимум мелких деталей. Он легко должен запоминаться, должен быть не перегружен.
По ссылке https://www.dropbox.com/sh/5bcnbx3nxu1em8v/ogsW-SURGV - примеры логотипов, которые нравятся
Победитель конкурса
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