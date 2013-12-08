Требуется разработка дизайна визиток и бланка для юридической компании. Креатив приветствуется: http://www.adme.ru/kreativnyj-obzor/20-novyh-idej-dlya-vizitok-308555/308555-1057205/, но с учетом нашей специфики - юридические услуги для бизнеса. Вот ссылка на сайт: http://law.kolesnikoff.org/ Готовы ...
Логотип+фирменный стиль экологического сайта
Дорогие, любимые дизайнеры! Приглашаем вас завершить свой трудовой, творческий 2013 год на радостной, позитивной ноте. Нашей команде нужен профессионал, который захочет и сможет воплотить коллективный образ нашего проекта Ecoport.ru в логотип и фирменный стиль. Наш проект очень важен для многих людей – мы обеспечиваем персональную экологию, защиту от экологических рисков, которыми наполнена жизнь современного городского жителя. Подробно о проекте вы можете посмотреть на сайте www.ecoport.ru/. Он существует с 2005 года, но до сих пор нам хватало тех визуальных средств, что были под рукой. Теперь настало время сделать образ проекта профессионально, и здесь мы рассчитываем на вас!
Самое приятное то, что не нужно придумывать образ и с нами его согласовывать по многу раз. Образ, метафора и ее трансформация через ценности уже имеется. Этот образ - МАЯК, который символизирует суть нашей работы – давать людям надежный ориентир в вопросах персональной экологической безопасности. Мы даже сделали несколько зарисовок, которые предоставим в случае вашей заинтересованности.
Так что задача сводится к тому, чтобы отрисовать знак профессионально, привлекательно и вдохновенно. Подобрать шрифты для надписи ecoport и собрать весь фирменный стиль в бренд-бук.
Нам бы хотелось войти в новый год с новым логотипом и фирменным стилем. Если вас вдохновляет наша задачка, вы разделяете наш подход и у вас разумные цены – ждем ваших предложений!
Будет здорово, если вы:
Напишите нам, почему хотели бы взяться именно за наш проект?
Пришлете ссылки на примеры своих работ, которые отразят уровень вашего профессионализма и вдохновения;
Опишите порядок и свой подход к работе, сроки выполнения и размер гонорара
Мы очень трепетно относимся к авторским правам, поэтому все, что вы сделаете, должно быть оформлено в соответствии с законами РФ, касающиеся интеллектуальной собственности. Естественно, мы должны получить все права на результат работы, а вы оплату в соответствии с договором.
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