Логотип+фирменный стиль экологического сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Фирменный стиль
Закрыт15 заявок227 просмотров

Дорогие, любимые дизайнеры! Приглашаем вас завершить свой трудовой, творческий 2013 год на радостной, позитивной ноте. Нашей команде нужен профессионал, который захочет и сможет воплотить коллективный образ нашего проекта Ecoport.ru в логотип и фирменный стиль. Наш проект очень важен для многих людей – мы обеспечиваем персональную экологию, защиту от экологических рисков, которыми наполнена жизнь современного городского жителя. Подробно о проекте вы можете посмотреть на сайте www.ecoport.ru/. Он существует с 2005 года, но до сих пор нам хватало тех визуальных средств, что были под рукой. Теперь настало время сделать образ проекта профессионально, и здесь мы рассчитываем на вас!

Самое приятное то, что не нужно придумывать образ и с нами его согласовывать по многу раз. Образ, метафора и ее трансформация через ценности уже имеется. Этот образ - МАЯК, который символизирует суть нашей работы – давать людям надежный ориентир в вопросах персональной экологической безопасности. Мы даже сделали несколько зарисовок, которые предоставим в случае вашей заинтересованности.

Так что задача сводится к тому, чтобы отрисовать знак профессионально, привлекательно и вдохновенно. Подобрать шрифты для надписи ecoport и собрать весь фирменный стиль в бренд-бук.

Нам бы хотелось войти в новый год с новым логотипом и фирменным стилем. Если вас вдохновляет наша задачка, вы разделяете наш подход и у вас разумные цены – ждем ваших предложений!

Будет здорово, если вы:

Напишите нам, почему хотели бы взяться именно за наш проект?

Пришлете ссылки на примеры своих работ, которые отразят уровень вашего профессионализма и вдохновения;

Опишите порядок и свой подход к работе, сроки выполнения и размер гонорара

Мы очень трепетно относимся к авторским правам, поэтому все, что вы сделаете, должно быть оформлено в соответствии с законами РФ, касающиеся интеллектуальной собственности. Естественно, мы должны получить все права на результат работы, а вы оплату в соответствии с договором.

11 лет назад
brodo
48 лет
15 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

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