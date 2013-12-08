Логотип+фирменный стиль экологического сайта

Дорогие, любимые дизайнеры! Приглашаем вас завершить свой трудовой, творческий 2013 год на радостной, позитивной ноте. Нашей команде нужен профессионал, который захочет и сможет воплотить коллективный образ нашего проекта Ecoport.ru в логотип и фирменный стиль. Наш проект очень важен для многих людей – мы обеспечиваем персональную экологию, защиту от экологических рисков, которыми наполнена жизнь современного городского жителя. Подробно о проекте вы можете посмотреть на сайте www.ecoport.ru/. Он существует с 2005 года, но до сих пор нам хватало тех визуальных средств, что были под рукой. Теперь настало время сделать образ проекта профессионально, и здесь мы рассчитываем на вас!

Самое приятное то, что не нужно придумывать образ и с нами его согласовывать по многу раз. Образ, метафора и ее трансформация через ценности уже имеется. Этот образ - МАЯК, который символизирует суть нашей работы – давать людям надежный ориентир в вопросах персональной экологической безопасности. Мы даже сделали несколько зарисовок, которые предоставим в случае вашей заинтересованности.

Так что задача сводится к тому, чтобы отрисовать знак профессионально, привлекательно и вдохновенно. Подобрать шрифты для надписи ecoport и собрать весь фирменный стиль в бренд-бук.

Нам бы хотелось войти в новый год с новым логотипом и фирменным стилем. Если вас вдохновляет наша задачка, вы разделяете наш подход и у вас разумные цены – ждем ваших предложений!

Будет здорово, если вы:

Напишите нам, почему хотели бы взяться именно за наш проект?

Пришлете ссылки на примеры своих работ, которые отразят уровень вашего профессионализма и вдохновения;

Опишите порядок и свой подход к работе, сроки выполнения и размер гонорара

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