Дизайн и создание буклетов,папок

Для интерьер-салона с интересным названием, нужно подобрать не менее интересную "фишку" для дальнейшего использования ее при изготовлении визиток, дисконтных карт, флаеров, банеров. Необходимо найти цветвую гамму, придумать логотип. Жду ваших предложений.Название и основные идеи в ...