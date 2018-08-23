Модератор фото

Здравствуйте, коллеги :)

В видеочат требуются модераторы.

Обязанности: модерировать поступившие жалобы-картинки

Смена: 3 часа, каждый день без выходных

Время работы: на данный момент доступны следующие смены: 07-10; 10-13; 13-16; 16-19; 22-01; 01-04; 04-07 (GMT +0).

Оплата: зависит от кол-ва проверенных жалоб.

ОБЯЗАТЕЛЬНО наличие быстрого интернета + Телеграмм и Skype.

Работа трудная, халявы нет, свободного времени во время дежурства тоже нет.

Пожалуйста, не оставляйте свои заявки, если:

1. Вам меньше 18 лет;

2. Вы мама и во время рабочей смены некому присматривать за ребенком;

3. Вы не готовы к трудной, требующей внимательности работе;

4. В реальности у вас нет быстрого интернета *это станет ясно очень быстро, напоминаю, модерировать необходимо картинки, которые при медленной скорости открываться не будут*;

5. В реальности вы не можете работать каждый день.

Заявки оставляйте в теме. В заявках укажите желаемое время работы и Skype.

Спасибо.