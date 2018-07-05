Переписка с клиентами

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Закрыт10 заявок252 просмотра

Ищем девушку, которая будет удаленно отвечать на сообщения блогеров в Instagram и WhatsApp. 

Детальное ТЗ https://goo.gl/rMy4L6

7 лет назад
ivanKuteikin
Иван 
45 лет
7 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров