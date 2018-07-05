Требуется девушка для работы удаленным оператором call-центра в интернет-магазине парфюмерии. Работа постоянная. Соискателям, которые не готовы отработать минимум год, просьба не откликаться на эту вакансию. Должностные обязанности: Работа с клиентами: ...
Переписка с клиентами
Ищем девушку, которая будет удаленно отвечать на сообщения блогеров в Instagram и WhatsApp.
Детальное ТЗ https://goo.gl/rMy4L6
Заявки фрилансеров
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