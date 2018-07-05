Регистрация почтовых ящиков

$15
  1. Биржа фриланса
  2. Служба поддержки
Закрыт16 заявок274 просмотра

Необходимо создать по 1 почтовых ящика на различных почтовых сервисах Европы. 

Данные и телефоны на какие будут регистрироваться ящики - любые. 

На данные ящики хотим отправлять письма, чтоб проверять корректность HTML верстки письма с рассылки.

Ниже перечень почтовых сервисов:

@live

@aol.com

@web.de

@online.de

@freenet.de

@berlin.de

@arcor.de

@t-online.de

HTML
7 лет назад
sumus
37 лет
11 лет в сервисе
Был
2 месяца назад

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