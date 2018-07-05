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Регистрация почтовых ящиков
Необходимо создать по 1 почтовых ящика на различных почтовых сервисах Европы.
Данные и телефоны на какие будут регистрироваться ящики - любые.
На данные ящики хотим отправлять письма, чтоб проверять корректность HTML верстки письма с рассылки.
Ниже перечень почтовых сервисов:
@live
Заявки фрилансеров
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