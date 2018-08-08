Удаленный оператор на телефоне в интернет-магазин

Требуется девушка для работы удаленным оператором call-центра в интернет-магазине парфюмерии. Работа постоянная. Соискателям, которые не готовы отработать минимум год, просьба не откликаться на эту вакансию.

Должностные обязанности:

Работа с клиентами:

- прием и осуществление звонков (холодных продаж нет);

- подтверждение заказов;

- консультирование по продукции и условиям работы магазина;

- написание электронных писем;

- общение с клиентами в онлайн-чате.

Условия:

- Работа из дома за компьютером.

- Оплата по числу отработанных часов. Первый месяц ставка 140 рублей/час, затем 165 рублей/час, т.е. после испытательного срока оплата будет 1980 рублей за 12-ти часовой рабочий день.

- График работы 2 через 2, с 9:00 до 21:00 МСК на испытательный срок, затем с 6:00 до 18:00 МСК тоже 2 через 2. По желанию возможны переработки, которые оплачиваются отдельно по стандартной ставке.

Работаем все выходные и праздники в году за исключением 1 января. Отпрашиваться иногда можно, но это нежелательно.

- В 9:00 МСК в испытательный срок и в 6:00 МСК, если останетесь на постоянной основе, строго надо уже начинать работу. За опоздания штраф 300 рублей.

- Работа ведется в собственной системе учета заказов магазина. Обучение работе с этой системой в среднем занимает два дня. Программа для звонков тоже несложная.

Требования:

- Обязательно гражданство РФ

- Кандидат должен обладать позитивным сознанием, умением радоваться жизни и получать удовольствие от процесса работы. Нервные, легко раздражающиеся люди на эту вакансию точно не подойдут.

- Обязателен грамотный устный русский язык: произношение без акцента, понимание того, как надо правильно ставить ударения (звонИт, а не звОнит самый простой пример).

- Обязательно умение понятно и доходчиво формулировать свои мысли и доводить эти мысли до других людей так, чтобы вас понимали.

- Грамотный письменный русский язык будет плюсом.

- Филологическое образование по русскому языку будет серьезным плюсом.

- Оплата на карту. Деньги выплачиваются раз в неделю по пятницам. Выплаты каждую неделю.

- Для работы нужны высокоскоростной Интернет, компьютер с ОС Windows и гарнитура с микрофоном. Соискателей, у которых часто случаются форс-мажоры такие, как отключение света, обрывы Интернета и прочее, просим не откликаться на данную вакансию.

- Кандидат на вакансию должен обладать стрессоустойчивостью, т.к. иногда попадаются сложные клиенты, которые могут нахамить, обругать и пр. Таких клиентов немного, но они есть, и при общении с ними нужно сохранять выдержку и спокойствие.

- Необходимо будет пройти собеседование по видеосвязи (скайп).

- Если у вас есть примеры записей ваших разговоров с клиентами на других местах работы, то прикладывайте к откликам, это будет плюсом.

- Предыдущий опыт работы в интернет-магазинах и опыт работы с парфюмерией необязательны. Всему научим.