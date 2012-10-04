Нужен сайт под ключ

Здравствуйте. Мне нужен качественный сайт под ключ. Тематика сайта «ремонт и продажа офисной и компьютерной техники» Пример сайта который мне нравится в данной тематике mistan-spb.ru тут есть все что нужно мне: ремонт разбит по разделам, есть каталог товаров с возможностью заказа. Плюс поиск по товарам. Нужно продумать как сделать погрузку цен с «Exel» так как все прайсы у меня в «Exel». Только дизайн мне нужен поинтереснее. Жду лучших предложений))