Нужно создать сайт для строительной компании. В принципе по такойже аналогии как и для прроектной компании. С перечислением услуг, выполняемых компанией, и уникальными текстами.
Нужен сайт под ключ
Здравствуйте. Мне нужен качественный сайт под ключ. Тематика сайта «ремонт и продажа офисной и компьютерной техники» Пример сайта который мне нравится в данной тематике mistan-spb.ru тут есть все что нужно мне: ремонт разбит по разделам, есть каталог товаров с возможностью заказа. Плюс поиск по товарам. Нужно продумать как сделать погрузку цен с «Exel» так как все прайсы у меня в «Exel». Только дизайн мне нужен поинтереснее. Жду лучших предложений))
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