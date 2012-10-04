Нужен сайт под ключ

$1000
  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Закрыт35 заявок311 просмотров

Здравствуйте. Мне нужен качественный сайт под ключ. Тематика сайта «ремонт и продажа офисной и компьютерной техники» Пример сайта который мне нравится в данной тематике mistan-spb.ru тут есть все что нужно мне: ремонт разбит по разделам, есть каталог товаров с возможностью заказа. Плюс поиск по товарам. Нужно продумать как сделать погрузку цен с «Exel» так как все прайсы у меня в «Exel». Только дизайн мне нужен поинтереснее. Жду лучших предложений))

13 лет назад
serg-dem
Сергей 
44 года
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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