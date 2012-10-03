Интернет-магазин постеров.

Добрый день.

Интренет-магазин.

Можно выделить 3 части этого Има:

1. Склад – просто готовый к продаже товар, без возможности изменения атрибутов. Указана цена, размер, количество и вариант доставки и оплаты.

2. Товар, имеющий несколько опций – размер, вид оформления, тип исполнения. Вот пример: http://tvoyposter.ru/studio?image=10861 (в данном случае имеем возможность выбрать багет, паспарту, стекло, цвет рамы и т.д., при этом наглядно меняется картинка в зависимости от выбора.)

Обязтельна еще такая опция: http://tvoyposter.ru/studio/interior?image=10861&ps=1&ls=&w=40&h=40&baget=36&p1=4&p1s=3&p2=0&p2s=0&p3=0&p3s=0&glass=2&pack_id=0&wc=998877

Просмотр выбираемого товара в интерьере, с меняющимеся настройками последнего.

3. Все тоже самое как во втором пункте, только пользователь имеет возможность загрузить свое изображение и провести с ним такие же действия. http://tvoyposter.ru/page/user-image

Дизайн магазина светлый и простой, супер графики или рисование художественных картинок не надо. Опять же, примерно, как здесь http://tvoyposter.ru/

В целом практически копия http://tvoyposter.ru/, но попроще.

Магазин для России. Нужен модуль оплаты и виды доставки.

Предоплата.