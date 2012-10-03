Необходимо скопировать идею сайта http://www.startupcreation.net/ и переориентировать его на студентов Харькова. Нужен весь комплекс услуг от дизайна до базового продвижения. Просьба оставлять заявки только тем, кто готов пройти полный путь от идеи ...
Портфолио для фотографа
Добрый день дорогие фрилансеры
1.Я не плачу деньги за плохую работу, я не работаю с людьми которые проподают со связи больше чем на 2 дня, я не даю предоплат, это плохо влияет на людей, делайте свою работу ,я получаю результат вы оплату
2.теперь к сайту ,есть проект портфолио для фотографа , есть к нему тз (http://files.mail.ru/W3JGIU) скорей всего , делать нужно на квери, с нормальной админкой
писать в проект только после того как прочтете ТЗ
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