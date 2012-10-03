Добрый день дорогие фрилансеры

1.Я не плачу деньги за плохую работу, я не работаю с людьми которые проподают со связи больше чем на 2 дня, я не даю предоплат, это плохо влияет на людей, делайте свою работу ,я получаю результат вы оплату

2.теперь к сайту ,есть проект портфолио для фотографа , есть к нему тз (http://files.mail.ru/W3JGIU) скорей всего , делать нужно на квери, с нормальной админкой

писать в проект только после того как прочтете ТЗ