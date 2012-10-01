Нужно создание под ключ свадебного интернет-портала. Дизайн, верстка, программинг и дальнейший саппорт. Дизайн нужен очень хороший + обязательно креативность - желание и возможность предлагать собственные нестандартные решения ряда вопросов. ...
Создать доску объявлений
Ищем талантливого программиста с опытом работы, для реализации нашего поручения за вознаграждение - "доска объявлений".
Заявки фрилансеров
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