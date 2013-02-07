Свадебный интернет-портал

Нужно создание под ключ свадебного интернет-портала. Дизайн, верстка, программинг и дальнейший саппорт.

Дизайн нужен очень хороший + обязательно креативность - желание и возможность предлагать собственные нестандартные решения ряда вопросов.

Совершенно точно, что разработка не уложится в стандартные бесплатные CMS. В идеале реализация на базе какого-либо фреймворка. Возможности нужны достаточно широкие - личные кабинеты юзеров, небольшой "социалочный" уклон, много графики, много ajax.

Просьба в предлагаемой цене обязательно писать "от...".