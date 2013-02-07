Свадебный интернет-портал

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Завершен39 заявок394 просмотра

Нужно создание под ключ свадебного интернет-портала. Дизайн, верстка, программинг и дальнейший саппорт.

Дизайн нужен очень хороший + обязательно креативность - желание и возможность предлагать собственные нестандартные решения ряда вопросов.

Совершенно точно, что разработка не уложится в стандартные бесплатные CMS. В идеале реализация на базе какого-либо фреймворка. Возможности нужны достаточно широкие - личные кабинеты юзеров, небольшой "социалочный" уклон, много графики, много ajax.

Просьба в предлагаемой цене обязательно писать "от...".

AJAX
13 лет назад
yamayki
Михаил 
46 лет
18 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад

Выбранный исполнитель

batonych
39 лет
19 лет в сервисе
Был
12 лет назад
13 лет назад
$5000
70 дней
Отзыв недоступен.
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Заявки фрилансеров

batonych
39 лет
19 лет в сервисе
Был
12 лет назад
13 лет назад