Сайт-визитка

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Завершен50 заявок411 просмотров

Нужен бюджетный сайт-визитка

Joomla, DEL...

Размещение текста, видео, аудио

Заявки на курсы и консультирование - на мою почту: [email protected]

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Хост

пример: http://www.coachuga.ru/category/coachings/

Joomla
13 лет назад
moyparol
Анна 
49 лет
13 лет в сервисе
Была
12 лет назад

Выбранный исполнитель

pegasus1986
38 лет
15 лет в сервисе
Была
8 месяцев назад
13 лет назад
$100
5 дней
Всегда на связи, работает оперативно и качественно. С огромным терпением и индивидуальным подходом к клиенту. В процессе работы возникали дополнения и отклонение от первоначального ТЗ. Все было оперативно воплощено в жизнь, без каких- либо лишних вопросов Спасибо за хорошую работу =) !
Отличный заказчик. Никаких проблем в ходе работы не возникло. Всем рекомендую.

Заявки фрилансеров

pegasus1986
38 лет
15 лет в сервисе
Была
8 месяцев назад
13 лет назад