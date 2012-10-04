Сайт по стартапам

Необходимо скопировать идею сайта http://www.startupcreation.net/ и переориентировать его на студентов Харькова.

Нужен весь комплекс услуг от дизайна до базового продвижения. Просьба оставлять заявки только тем, кто готов пройти полный путь от идеи сайта до его продвижения.

От исполнителя:

1. логотип

2. дизайн

3. верстка ~ 5-7 страниц

4. написание контента

5. продвижение

6. дальнейшее сопровождение минимум 4 месяца. а если все будет хорошо - то пожизненно.

Сайт с легким дизайном и простыми функциями. Сейчас никаких наворотов не нужно. Если будет расширение - то будет оплачиваться дополнительно.

В заявках указывайте стоимость и ориентировочные сроки.

Предпочтительно для Харькова

Примерное ТЗ в приложении