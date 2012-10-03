Видео портал

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$1000
  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Закрыт10 заявок224 просмотра

нацелен на то, чтобы клиент с его помощью целевая аудитория получала доступ к предоставляемым услугам, восприняла и запомнила имидж компании, бренд компании, ассоциировала образ компании с услугами или товарами компании, воспринимала конкурентные преимущества услуг и товаров.

Cайт должен максимально проинформировать потребителей о услугах и товарах (системы видеонаблюдения, средства контроля доступа...), о том, как просто подключиться и использовать услуги (товары).

13 лет назад
Wisdom_i
41 год
14 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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