Видео портал

нацелен на то, чтобы клиент с его помощью целевая аудитория получала доступ к предоставляемым услугам, восприняла и запомнила имидж компании, бренд компании, ассоциировала образ компании с услугами или товарами компании, воспринимала конкурентные преимущества услуг и товаров.

Cайт должен максимально проинформировать потребителей о услугах и товарах (системы видеонаблюдения, средства контроля доступа...), о том, как просто подключиться и использовать услуги (товары).