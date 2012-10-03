Нужен сайт cms wordpress с мультиязычностью. Русский, английский и украинский языки Напишите цену создания сайта. Тз исполнителю. И цену мультиязычности отдельно. Возможно от мультиязычности откажемся. Данные для связи. Примеры работ, где использовалась ...
Разработка сайта
Нужен человек для разработки сайтов на самописных cms, с небольших простых сайтов с минимальным функционалом. В личку не писать, пишите предложение здесь. Пишите свои цены. Пишите свои цены почту icq и скайп. Работаем по безопасной сделке.
Заявки фрилансеров
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