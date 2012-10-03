Разработка сайта

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Закрыт14 заявок197 просмотров

Нужен человек для разработки сайтов на самописных cms, с небольших простых сайтов с минимальным функционалом. В личку не писать, пишите предложение здесь. Пишите свои цены. Пишите свои цены почту icq и скайп. Работаем по безопасной сделке.

13 лет назад
safonof_dmitriy
Дмитрий 
46 лет
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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