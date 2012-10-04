Создание сайта "под ключ" для мед. центра

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Закрыт52 заявки280 просмотров

Для только что открывшейся клиники требуется создание не сложного сайта.

Готовы рассмотреть варианты на основе шаблонных.

13 лет назад
Bloodys
Сергей 
55 лет
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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