Создать сайт для сбора сообщений

СУТЬ ПРОЕКТА:

Сайт предоставляет возможность всем желающим отправить сообщение в космос с помощью ретранслятора и радиостанции.

Можно отправить бесплатные и платные сообщения.

Сайт никуда сообщения не транслитрует. Сообщения собираются в отдельном файле, сверстанном в JSON.

Затем администратор скачивает файл и работает с ним на радиостанции.

ОСНОВНОЙ ОБЪЕМ РАБОТ:

Прорисовка логотипа на основе нарисованного на бумаге

Прорисовка элементов дизайна (с учетом рекламных мест) главной страницы и внутренних. Фон выбрать из нескольких вариантов (будет статичным) + возможность смены фона

Верстка (тестирование и подгонка под разные браузеры)

Программирование:

• Реализация мультиязычности (Рус. и Анг.) \ru \eng

• Интерфейс всплывающих страниц

• Личный кабинет + рейтинговая система + реферальная система + пирамидальная бонусная система до 5 уровня

• Реализация биллинговой системы

• Подключение платежного агрегатора

• Реализация выгрузки в JSON

Подробности в приложенном брифе.

ТРЕБОВАНИЯ:

- Реализовать на Yii, Symfony/Symfony2, Zend или подобных решениях.

- Срок выполнения 1 месяц

- 3 периодические проверки перед сдачей

- оплата 20%-30%-50%

- Заявку оставлять только после ПОЛНОГО ПРОЧТЕНИЯ БРИФА!

Шаблонные заявки будут проигнорированы.

В ЗАЯВКЕ УКАЗАТЬ:

> На чем будете реализовывать