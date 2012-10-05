Здравствуйте Нужно создать красивый продающий сайт. Нужен понятный и красивый интерфейс и максимальная легкость покупки. Будет представлен не дорогой но интересный товар (500 - 1000 рублей) рассчитанный на ...
Создать сайт для сбора сообщений
Создать сайт для сбора сообщений
СУТЬ ПРОЕКТА:
Сайт предоставляет возможность всем желающим отправить сообщение в космос с помощью ретранслятора и радиостанции.
Можно отправить бесплатные и платные сообщения.
Сайт никуда сообщения не транслитрует. Сообщения собираются в отдельном файле, сверстанном в JSON.
Затем администратор скачивает файл и работает с ним на радиостанции.
ОСНОВНОЙ ОБЪЕМ РАБОТ:
Прорисовка логотипа на основе нарисованного на бумаге
Прорисовка элементов дизайна (с учетом рекламных мест) главной страницы и внутренних. Фон выбрать из нескольких вариантов (будет статичным) + возможность смены фона
Верстка (тестирование и подгонка под разные браузеры)
Программирование:
• Реализация мультиязычности (Рус. и Анг.) \ru \eng
• Интерфейс всплывающих страниц
• Личный кабинет + рейтинговая система + реферальная система + пирамидальная бонусная система до 5 уровня
• Реализация биллинговой системы
• Подключение платежного агрегатора
• Реализация выгрузки в JSON
Подробности в приложенном брифе.
ТРЕБОВАНИЯ:
- Реализовать на Yii, Symfony/Symfony2, Zend или подобных решениях.
- Срок выполнения 1 месяц
- 3 периодические проверки перед сдачей
- оплата 20%-30%-50%
- Заявку оставлять только после ПОЛНОГО ПРОЧТЕНИЯ БРИФА!
Шаблонные заявки будут проигнорированы.
В ЗАЯВКЕ УКАЗАТЬ:
> На чем будете реализовывать
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $250Сайты «под ключ»36 заявокЗакрыт12 лет назад
1) необходимо перенести инфу со старого сайта на новый шаболон( шаблон доработать: убрать некоторые блоки.) 2)добавить 2 языка 3) разместить новый сайт на старом адресе 4) адаптировать сайт к раскрутке ...Сайты «под ключ»7 заявокЗакрыт13 лет назад
Нужно создать сайт для рекламного агенства с красивым ЗD карусель-меню (желательно без использования flash). Просьба указывать примерные сроки выполнения и стоимость работы.Сайты «под ключ»27 заявокЗакрыт13 лет назад
- $50
Нужно создать создать каталог товаров или магазин тематика стройматериалы пример http://evrobud.kiev.ua Движок сайта желательно джумла . Услуги более 50уе не предлагать все детали при контакте. В заявках пишите ...Сайты «под ключ»8 заявокЗакрыт13 лет назад
Сделать оптимизированный сайт для компании торгующей металлопрокатом!Сайты «под ключ»44 заявкиЗакрыт13 лет назад
Нужен сайт cms wordpress с разработкой дополнительных модулей. Каталог продукции, Калькулятор с выбором нескольких характеристик товаров от этого зависит стоимость, Оплата товаров или оплата услуг на сайте. Есле есть примеры работ скиньте ссылки. ...Сайты «под ключ»11 заявокЗакрыт13 лет назад
Нужен сайт стандартный функционал на joomla. Пишите предложения и цены. Тз исполнителю. Цена за проект от 2500р. Дизайн в псд есть.Сайты «под ключ»22 заявкиЗакрыт13 лет назад
Сайт визитка с наполнением. Более подробное обсуждение направленности сайта и наполнения по эл.почте [email protected]Сайты «под ключ»28 заявокЗакрыт13 лет назад
Нужен интернет магазин под "ключ" на 1С – Битрикс !!! ТЗ Приложил. Без указания цены и сроков заявки не рассматриваются !!!Сайты «под ключ»12 заявокЗакрыт13 лет назад
Для только что открывшейся клиники требуется создание не сложного сайта. Готовы рассмотреть варианты на основе шаблонных.Сайты «под ключ»52 заявкиЗакрыт13 лет назад