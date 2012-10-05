Продажа СИМ карт

ключевых выражений около 40

сайт создать и оптимизировать (сто процентов а не только по титлам) под поисковые системы яндекс и гугл (Россия МОСКВА)

соблюдая все правила создания сайта

весь материал вы готовите сами все текста оригинальные от вас

тема -безлимитные телефонные тарифы и золотые и платиновые номера ключевики пришлю

все обсуждаемо -ваши предложения пожелания

простите но оплата по факту готовности проекта и принятия его мною-заказчиком-потому как многие не выполняют договоренностей взятых на себя потому так-хостинг мой =домен=ваша дырка в движке -закрывается вами после оплаты