Здравствуйте меня интересует разработка сайта на cms joomla с разработкой дополнительных модулей.

1.Календарь с кликом на дату ведёт на новость

2. Авторизация пользователей (АККАУНТ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ).

Интересует цена вёрстки макета средней сложности. Тз исполнителю. И цена каждого модуля отдельно. Возможно будем заказывать не всё сразу. Ваши контактные данные. Есле есть примеры работ с такими модулями.