Развитие способностей человека. Создание сайта

Необходимо создать сайт и несколько флеш игр для перспективного стартап-проекта c элементом соц сети.

Результаты игр синхронизируются с личным кабинетом пользователя; у пользователя есть свой личный кабинет, в котором отображены его результаты(уровень, его статистика по играм, ачивки, бонусы, выбранные игры); система оплаты услуг.

Так же необходимо реализовать 8 флеш игр. Есть подробные сценарии игр.

Примеры игр и похожих сайтов ниже. Предпочтение отдается людям с опытом работы по созданию проектов с 0, созданию соц сетей.