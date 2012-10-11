Планирутся фотогалерея с большой и постоянно пополняющейся базой снимков. Что нибудь в этом стиле - http://fv-moscow.ru - ставить на этот домен. Необходимо: - быстрая регистрация и авторизация пользователей; - ...
Быстро сделать сайт под ключ
Нужно быстро сделать сайт под ключ.
Дизайн можно взять шаблонный, по стилю нейтральный либо подходящий по теме китайских практик, массажа, шаолиня, монахов и т.п.
По функционалу:
Не очень широкая шапка, заказать звонок, видео обращение и форма "отправить заявку" на почту.
примерно как здесь: latinotim.ru, только проще.
Структура необходимого шаблона:
Картинка. Текст центр духовных и телесных практик текст. Телефон
Картинка. Текст центр духовных и телесных практик текст. Заказать звонок
Меню меню меню меню.
Видео1 текст записаться на бесплатное первое занятие
Видео1 Имя
Видео1. Телефон
Видео1. Отправить заявку
Текст
Таблица
Текст записаться на занятие
Имя поле
Телефон поле
Отправить заявку.
ВАЖНО: дизайн может быть краденный, можно купить шаблон если крутой, НО: дизайн должен быть красивый. Простой, но красивый.
В предложениях пишите ссылку на пример сайта по дизайну, который вы сделаете.
Выбор cms на ваше усмотрение
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