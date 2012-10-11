Интернет-магазин автомобильной тематики

$2500
  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Закрыт23 заявки293 просмотра

За основу берем функционал сайта rezina.cc

База данных готова (структура и наполнение)

только нет базы шин (это будет новый раздел)

Есть готовый сайт zorat.ru (есть исходники на zend framework)

Одной из отличительных особенностей будет наличие конфигуратора,

который уже реализован на сайте (подбор дисков на авто)

Нужен так же новый дизайн

Интересует так же точная цена и сроки исполнения

13 лет назад
terlalex
46 лет
14 лет в сервисе
Был
3 месяца назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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