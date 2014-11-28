Нужна разработка сайта с нуля, включая дизайн. Любая CMS. Основные требования: 1. Возможность добавления отзывов на компанию из каталога зарегистрированным или незарегистрированным юзером (Критерии – название, Сфера деятельности, + должно быть ...
Нужно сделать интернет-магазин
Нужен сделать интернет-магазин на бесплатной cms(Джумал,Друпал или ваши варианты).Дизайн главной страницы впринципе готов.Товар забивать на сайт не нужно(сами заполним).Бюджет адекватный.Срок 3 недели максимум.Оплата только поэтапная,сделал этап-получил.(надоело терять время и деньги!!!)100% гарантии оплаты,способ оплаты выбирайте сами(в идеале электронные деньги,если Москва могу наличные).Просьба обращаться только опытных и пунктуальных фрилансеров,которые хотят не только разово заработать,но и могут поддерживать сайты компании.(компании не интересуют так как переплачивать нет возможности).Основной сайт компании сделан на джумле(его в последствии тоже нужно переделать за д/п)Интернет-магазин будет по строй-материалам.Функционал на подобии http://hotline.ua/ (только немного усеченнее).Рассматриваю предложения от фрилансеров только с указанием цены(примерной,но приближенной к реальности.бонус за качество и скорость будет!)
Выбранный исполнитель
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