Сайт на joomla

Необходим готовый сайт. То есть дизайн, вёрстка, программирование. Если сильны в дизайне, но к остальному отношения не имеете - готовы рассмотреть только его. Очень нравится сайт http://www.bitrix24.ru/. Хотелось бы видеть что-то подобное