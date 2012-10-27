rumta

Евгений rumta

 
36 летРоссия/Кострома
11 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$25
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей
Отзывы фрилансеров
imbalancez
Вадим 
27 летУкраина
8 лет в сервисе
Был
год назад
$25
9 баллов
6 лет назад
Нужно исправить ошибки на сайте)
Рекомендую работать, с данным заказчиком!
все хорошо, быстро исправил. профи
Ответный отзыв
serhiyn
33 годаУкраина
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$150
3 балла
8 лет назад
Разработать сайт
Никак не выходит на связь, много раз просил согласовать время чтобы показать и сдать проект в ответ было лиш выложите на хостинг я посмотрю....
Лечит мне про какой то локальный сервер, на который не пускает, указывает определенное время когда зайти, заходишь не пускает, как результат потраченное время, задача не выполнена! Не рекомендую.
Ответный отзыв
megasent1
27 летРоссия
8 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$10
9 баллов
8 лет назад
Поправить скрипт регистрации
Задачу поставили точно и четко, даже указали файл с возможными ошибками. Хотя и не были описаны изменения, предшествующие багам, помощь в поиске файла в самописном фреймворке и постоянный контакт по скайпу помогли быстро закончить проект. Оплата быстрая
спасибо
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