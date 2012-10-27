у меня на сайте есть возможность писать отзывы зарегестрированным пользователям) надо сделать чтобы было видно кто написал или как то удалить, чтобы больше не писали, я их удаляю а они снова появляются ) http://free-student.ru/ отзывы пишут такого ...
- Веб-программирование1 исполнительЗавершен6 лет назад
лаба во флешеРефераты, Курсовые и Дипломынет заявокЗакрыт8 лет назад
есть сайт free-student.ru до этого письмо когда выбирали исполнителя нормальное приходило сейчас же пустое сообщение приходит. когда исполнителя выбираютВеб-программирование7 заявокЗакрыт8 лет назад
Разработать сайт, смысл такой. Человек заходит на сайт . Регистрируется. Дальше чел вводит свои данные с других сайтов напишем.ру Студворк.орг Автор24.ру и всесдал , free-student.ru и при оформлении заказа, на одном сайте. Заказ улетает сразу ...Сайты «под ключ»1 исполнительЗакрытнет даты
есть сайт free-student.ru раньше все заказы отображались в личном кабинете посредника, сейчас все исчезло, понять не могу почему там случилось ничего не делал. нужно исправить ошибку все данные предоставлюВеб-программирование6 заявокЗакрыт8 лет назад
на сайте не работает кнопка сохранения, попробовал записать в форму novalidate , но данные в бд не записываются почему то. сайт free-student.ruВеб-программирование1 исполнительЗавершен8 лет назад
вообщем есть сайт free-student.ru вообщем есть сайт все работает, но когда идет предоплата 50% оплачивается заказ с 50% ставкой а активируется как 100%, то есть где то что то не докрутил кто то также если сработаемся ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт8 лет назад
Самодельная CMS с элементами шаблонизатора сайт free-student.ruСистемы управления (CMS)1 заявкаЗакрыт8 лет назад
найти способ чтобы не писались ссылки, посмотреть скорей всего какой то код на сайте скорей всего расположен, сайт написан на phpВеб-программирование5 заявокЗакрыт8 лет назад
мой сайт free-student.ru сделан на самописном движке надо его переделать на движок вордпрессаВеб-программирование2 заявкиЗакрыт8 лет назад
требуется доработать сайт на joomla нужно доделать отзывы и отправку сообщенийВеб-программирование1 заявкаЗакрыт11 лет назад
создать сайт такого же типа и функциональности как www.botaniks.ruСайты «под ключ»11 заявокЗакрыт11 лет назад