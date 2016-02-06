Задачу поставили точно и четко, даже указали файл с возможными ошибками. Хотя и не были описаны изменения, предшествующие багам, помощь в поиске файла в самописном фреймворке и постоянный контакт по скайпу помогли быстро закончить проект. Оплата быстрая