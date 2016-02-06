megasent1

Владислав Чачиев megasent1

 
27 летРоссия/Краснодар
8 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад
Full Stack Web Programmer

Меня зовут Влад, я PHP Middle Developer. 

Из навыков: 

- PHP ООП, MySQL join, HTML5+CSS3, JavaScript, jQuery, Bootstrap3; 

- google maps API;

- Индивидуальные плагины для WordPress;

- git, Redmine;  Laravel; Bitrix; 

- Debian, Ubuntu; nginx, apache2;

- знаком с другими языками программирования вроде Java, Delphi;

- умение работать по ТЗ;

- английский Upper-Intermediate уровень, умение понимать техническую документацию;

- стремление к саморазвитию;

- оптимизм ;).

PHPJavascriptWordPressLaravelMySQLHTMLDelphijQueryNginxUbuntuDebianБитриксJavaRedmineПлагин для WordPressGit
Отзывы заказчиков
rumta
36 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$10
10 баллов
8 лет назад
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спасибо
Задачу поставили точно и четко, даже указали файл с возможными ошибками. Хотя и не были описаны изменения, предшествующие багам, помощь в поиске файла в самописном фреймворке и постоянный контакт по скайпу помогли быстро закончить проект. Оплата быстрая
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