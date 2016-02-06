Full Stack Web Programmer
Меня зовут Влад, я PHP Middle Developer.
Из навыков:
- PHP ООП, MySQL join, HTML5+CSS3, JavaScript, jQuery, Bootstrap3;
- google maps API;
- Индивидуальные плагины для WordPress;
- git, Redmine; Laravel; Bitrix;
- Debian, Ubuntu; nginx, apache2;
- знаком с другими языками программирования вроде Java, Delphi;
- умение работать по ТЗ;
- английский Upper-Intermediate уровень, умение понимать техническую документацию;
- стремление к саморазвитию;
- оптимизм ;).
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
- Дизайн LP, функционал заказа с проверкой остатков170 просмотров
- JS + template conflict WordPress194 просмотра
- Доработка функционала, некоторые фичи WooCommerce188 просмотров
- One page motivational site172 просмотра
- Full Stack + SMS шлюз "stash invest"239 просмотров
- Функционал и верстка http://chartertech.net209 просмотров
Отзывы заказчиков
$10
10 баллов
8 лет назад
спасибо
Ответный отзыв
Задачу поставили точно и четко, даже указали файл с возможными ошибками. Хотя и не были описаны изменения, предшествующие багам, помощь в поиске файла в самописном фреймворке и постоянный контакт по скайпу помогли быстро закончить проект. Оплата быстрая