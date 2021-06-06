Настройка 1C

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Закрыт2 заявки490 просмотров

BAS Управління торгівлею 3.2

1. В приходных, расходных, возвратных накладных включить столбец "Марка (Бренд)" в т.ч в печатной форме

2. Загрузить номенклатуру из файла .xlsx

3. Поиск по артикулу осуществлять без учета регистра, спецсимволов, пробелов

4 года назад
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