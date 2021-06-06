Настроить существующий модуль выгрузки контента сайта из 1с8 для сервиса HUBBER (xml,Yml). Мебельная тематика. Оцениваем работу как 2-3 часа. В любом случае по договоренности. ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________
Настройка 1C
BAS Управління торгівлею 3.2
1. В приходных, расходных, возвратных накладных включить столбец "Марка (Бренд)" в т.ч в печатной форме
2. Загрузить номенклатуру из файла .xlsx
3. Поиск по артикулу осуществлять без учета регистра, спецсимволов, пробелов
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- 1С-программированиенет заявокЗакрыт4 года назад
Настроить существующий модуль выгрузки контента сайта из 1с8 для платформы HUBBER (XML, YML) Мебельная тематика. Оцениваем работу как 2-3 часа. В любом случае по договоренности.1С-программированиенет заявокЗакрыт4 года назад
- $2500
Исходные условия - розничная сеть магазинов в г. Ульяновске работающих не на 1С. Задача: - Разовая работа по переводу всей компании на 1C (с возможным последующим сопровождением) - ...1С-программирование2 заявкиЗакрыт4 года назад
- $20
Синхронизация с программой «1С» (выгрузка товара + загрузка ф.и.о. полностью и номер телефона в формате +79....... без заполнения каждый раз (номер телефона автоматически заполнялся из регистрационных данных). Сейчас, есть проект Django, python ...Закрыт4 года назад
- $2
Завдання Створити два-три класи, що описують об’єкти із предметної області, вказаної в індивідуальному завданні. Кожен клас повинен містити: - не менше двох змінних-членів - функцію-член, яка повертає рядок із описом об’єкта ...Закрыт4 года назад
- $20
Настроить распределение звонков из mango office по воронкам в б24.В б24 есть 3 воронки.Из манго офиса попадает звонок в первую воронку по умолчанию, нужно нужно настроить передачу звонков в ворону 21С-программированиенет заявокЗакрыт4 года назад
В документе представлены задачи и вопросы по 1С. Нужно выполнить задания, с подробным объяснением.1С-программирование2 заявкиЗакрыт4 года назад
из 1с есть поток json, нужно его принять и обработать. Два этапа 1. Загрузка товаров всех 2. Обновления товарных остатков Полей не много для экспортаЗакрыт4 года назад