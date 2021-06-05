Настроить существующий модуль выгрузки контента из 1с8 для HUBBER

  1. Биржа фриланса
  2. 1С-программирование
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Настроить существующий модуль выгрузки контента сайта из 1с8 для сервиса HUBBER (xml,Yml).

Мебельная тематика.

Оцениваем работу как 2-3 часа. В любом случае по договоренности.

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4 года назад
MebelUA
51 год
4 года в сервисе
Была
4 года назад

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Нет заявок фрилансеров