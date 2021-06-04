Решить задания и ответить на вопросы по 1С

  1. Биржа фриланса
  2. 1С-программирование
Закрыт2 заявки954 просмотра

В документе представлены задачи и вопросы по 1С. Нужно выполнить задания, с подробным объяснением. 

4 года назад
guest_16228272050369
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Заявки фрилансеров

Дмитрий
 
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