Убрать минусы т.к не проводятся документы 1С КА

1. Не могу провести документы из-за минуса на складе. По отчету видно, что есть минус на складе. Откуда он не известно. Предположительно это связано с приходом документы и с деклорацией.

https://disk.yandex.by/i/N1UYv579FyTB-Q

2. Не проходт письмо через яндекс почту. Почта в 1С настоена. с др гугл акаутов отправляются письма.

3. При закрытие месяца есть минусы на складе. Хотя по отчетам нет минусов. Они обнаруживаются только при закрытии месяца. Некоторые принт скрины в файле.

https://docs.google.com/document/d/1rt_cARuxTscnqyGZ_B7KXqjjMBnxGIYosC-ziELsJbU/edit?usp=sharing

4. Добавить счет фактуру без печати, что бы можно было ее печать.