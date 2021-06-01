Перенести Обработку из УТ в BAS (2.1.17.2)
Убрать минусы т.к не проводятся документы 1С КА
1. Не могу провести документы из-за минуса на складе. По отчету видно, что есть минус на складе. Откуда он не известно. Предположительно это связано с приходом документы и с деклорацией.
https://disk.yandex.by/i/N1UYv579FyTB-Q
2. Не проходт письмо через яндекс почту. Почта в 1С настоена. с др гугл акаутов отправляются письма.
3. При закрытие месяца есть минусы на складе. Хотя по отчетам нет минусов. Они обнаруживаются только при закрытии месяца. Некоторые принт скрины в файле.
https://docs.google.com/document/d/1rt_cARuxTscnqyGZ_B7KXqjjMBnxGIYosC-ziELsJbU/edit?usp=sharing
4. Добавить счет фактуру без печати, что бы можно было ее печать.
Заявки фрилансеров
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