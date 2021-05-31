Сделать два отчета, Отчет по KPI и Отчет план-факт по Бренду Оплата по договорености
Фиктивные операции в 1с
Добрый день, краткое описание проблемы, которую необходимо решить.
1. Используемая версия 1С 8.3 (могу ошибаться, завтра узнаю точно), версия с неполным функционалом, подключение через удаленный сервер.
2. Права пользователя не ограничены
3. Проводится как наличная, так и безналичная оплата по разным кассам разными людьми
Задача: Необходимо найти возможность скрыть задолженность клиента (долг клиента по наличному расчету), возможно фиктивные ПКО, без отображения этих сумм в реальном поступлении ДС. Т.е. нужно, чтобы %оплаты и %отгрузки был 100/100.
Понимаю, что не очень корректная задача, если готовы ответить на мой вопрос, то смогу более подробно описать задачу. Оплата по договоренности.
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