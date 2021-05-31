Фиктивные операции в 1с

Добрый день, краткое описание проблемы, которую необходимо решить.

1. Используемая версия 1С 8.3 (могу ошибаться, завтра узнаю точно), версия с неполным функционалом, подключение через удаленный сервер.

2. Права пользователя не ограничены

3. Проводится как наличная, так и безналичная оплата по разным кассам разными людьми

Задача: Необходимо найти возможность скрыть задолженность клиента (долг клиента по наличному расчету), возможно фиктивные ПКО, без отображения этих сумм в реальном поступлении ДС. Т.е. нужно, чтобы %оплаты и %отгрузки был 100/100.

Понимаю, что не очень корректная задача, если готовы ответить на мой вопрос, то смогу более подробно описать задачу. Оплата по договоренности.