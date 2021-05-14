1C Увеличить количество символов в Наименование

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Закрыт6 заявок560 просмотров

Наименование для печати и Наименование. Вот в наименование для печати влезает все, что надо, а в Наименование не влезает- обрезается

Скрин в приложении.

4 года назад
irapromweb
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