Завести новую БД в 1С. Включить контроль отрицательных остатков

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Завершен3 заявки522 просмотра

Имеется заведенная база данных в 1С Предприятие 8.3: Управление сервисном центром. База велась неправильно и сейчас у нас имеются отрицательные остатки.

Нужно:

  • создать новую базу данных;
  • сохранить данные старой БД;
  • новая база данных должна сохранять структуру старой;
  • подключить и настроить новую БД.
  • завести контроль отрицательных остатков, чтобы нельзя было списывать отсутствующий товар.
Что ждем от исполнителя:

Быть на связи в рабочее время.

Не срывать оговоренные сроки исполнения, либо предупреждать заранее в случае задержек.

От нас:

Быстрая обратная связь.

Оплата без задержек.

Если хорошо сработаемся, будут ещё задачи на доработку текущей конфигурации.

4 года назад
EncodedDog
Алексей 
30 лет
5 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

richin
37 лет
9 лет в сервисе
Был
14 дней назад
4 года назад
$150
7 дней
Рекомендую Дмитрия. Постоянно на связи, отвечает на все вопросы, если что-то непонятно - обязательно уточнит. Своё дело знает.
Всё прошло хорошо! Алексей всегда на связи, вежливый и культурный в общении. Приятно было сотрудничать!

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