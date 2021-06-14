Завести новую БД в 1С. Включить контроль отрицательных остатков

Имеется заведенная база данных в 1С Предприятие 8.3: Управление сервисном центром. База велась неправильно и сейчас у нас имеются отрицательные остатки.

Нужно:

создать новую базу данных;

сохранить данные старой БД;

новая база данных должна сохранять структуру старой;

подключить и настроить новую БД.

завести контроль отрицательных остатков, чтобы нельзя было списывать отсутствующий товар.

Быть на связи в рабочее время.

Не срывать оговоренные сроки исполнения, либо предупреждать заранее в случае задержек.

От нас:

Быстрая обратная связь.

Оплата без задержек.

Если хорошо сработаемся, будут ещё задачи на доработку текущей конфигурации.