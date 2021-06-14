Требуется создать простейшую информационно-справочную систему для трудоустройства. Система должна хранить список работодателей и соискателей. У каждого работодателя может быть несколько вакансий. У каждого соискателя может быть несколько резюме. Система должна позволять работодателям подбирать сотрудников, а ...
Завести новую БД в 1С. Включить контроль отрицательных остатков
Имеется заведенная база данных в 1С Предприятие 8.3: Управление сервисном центром. База велась неправильно и сейчас у нас имеются отрицательные остатки.
Нужно:
- создать новую базу данных;
- сохранить данные старой БД;
- новая база данных должна сохранять структуру старой;
- подключить и настроить новую БД.
- завести контроль отрицательных остатков, чтобы нельзя было списывать отсутствующий товар.
Быть на связи в рабочее время.
Не срывать оговоренные сроки исполнения, либо предупреждать заранее в случае задержек.
От нас:
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Оплата без задержек.
Если хорошо сработаемся, будут ещё задачи на доработку текущей конфигурации.
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