Написать обработку 1с для выгрузки на сайт (1с-битрикс) в JSON

  1. Биржа фриланса
  2. 1С-программирование
Закрыт2 заявки455 просмотров

Нужно создать обработку или модуль или каким-либо другим способом сделать так, чтобы данные из 1с базы попадали на сайт 1с-битрикс в формате JSON

Желательно, чтобы это была двухсторонняя связь и из 1с на сайт и из сайта на 1с, но достаточно на первом этапе будет и только из 1с на сайт

Конфигурация базы 

1с:Предприятие 8.3 (8.3.18.1208)

Управление торговленй и взаимоотношением с клиентами (CRM) редакция 1.1

Интересует стоимость и сроки реализации

4 года назад
josgir
Петр 
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Павел
 
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Ильсаф
 
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